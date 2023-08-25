На Львівщині внаслідок недбалості п’яної матері втопилась дворічна дівчинка

Слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, за скоєне їй загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, 23 серпня близько 20.00 37-річна жителька Львова у компанії кількох чоловіків відпочивала на березі водойми, розташованої у селі Підбірці Львівського району. Туди вона взяла й свою дворічну доньку.

У компанії розпивали спиртне і матір, перебуваючи у нетверезому стані, залишила дитину без нагляду. Тим часом дівчинка впала з берега у воду та втопилась.

За кілька годин, протверезівши, жінка помітила, що доньки поруч немає і повідомила у поліцію про її зникнення. Правоохоронці виявили тіло дівчинки у воді недалеко від місця, де відпочивала компанія.

Слідчі Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили львів’янці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області