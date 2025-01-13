На Львівщині внаслідок потрійної ДТП загинула водійка Volkswagen та постраждала 10-річна дитина

Крім того, тілесні ушкодження отримала пасажирка легковика, 10-річна дівчника.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 січня, близько 18.50, на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» між селами Галицьке та Ясинівці Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автівки Volkswagen Sharan, якою керувала 41-річна мешканка Хмельницької області, легковика Volkswagen Jetta під керуванням 25-річного жителя Дніпропетровщини та тягача MAN з причепом, яким керував 46-річний мешканець Хмельниччини.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка авто Volkswagen Sharan загинула на місці події, а його пасажирка – 10-річна львів’янка – отримала ушкодження та була госпіталізована.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області