На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика і травмовані два чотирирічні хлопчики

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня, близько 09.25, на автодорозі «Броди-Радехів-Шептицький» поблизу села Корчин Шептицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Mazda CX-7, яким керував 30-річний мешканець Шептицького, та вантажівки MAN під керуванням 57-річного жителя Радехова.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події, а його пасажири – два чотирирічні хлопчики, мешканці Шептицького, – отримали легкі тілесні ушкодження.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області