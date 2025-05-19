На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика та травмований 5-річний хлопчик (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 травня, близько 15.00, на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Красів Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Kia Cerato, яким керував 36-річний мешканець Стрийського району, та вантажівки Iveco 50C/35 під керуванням 37-річного жителя Рівненської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події, а його пасажир, п’ятирічний мешканець Стрийського району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області