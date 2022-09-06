На Львівщині водія та його спільника підозрюють у заволодінні товарами при вантажних перевезеннях

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом шахрайського заволодіння чужим майном (ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, мешканці Київщини налагодили злочинну «схему» з привласнення товарів шахрайським способом. Так, у червні поточного року останні під приводом товарних перевезень заволоділи рибною продукцією на суму понад 550 тис грн. Товар, згідно логістичного маршруту, мав транспортуватися до Черкаської області, однак фігуранти змінили номерні знаки вантажівки та користуючись неправдивими техпаспортом та водійськими правами перевезли вантаж до Києва.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України при спробі чергового заволодіння шахрайським способом вантажем олії, вартістю 1,2 млн. грн., під час транспортування такого з Черкаської в Закарпатську область.

За результатами обшуків виявлено та вилучено продукцію, різноманітні державні номерні знаки, світловідбиваючі наліпки та саму вантажівку.

Наразі підозрюваним обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури