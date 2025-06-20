На Львівщині викрили зловмисника, який ошукав громадян та фінансові установи

Увага! Аби не стати жертвою шахрайства, не передавайте малознайомим людям свій мобільний телефон чи сім-картку, за допомогою яких можна увійти до банківських додатків чи отримати ваші особисті дані. Не повідомляйте стороннім особам інформацію, за допомогою якої вони можуть отримати доступ до вашого особистого банківського рахунку, а саме: паспортні дані, дані картки платника податків, реквізити банківської карти, термін дії, коди та паролі.

Як встановили правоохоронці, 25-річний мешканець Стрийського району збирав конфіденційну інформацію про потерпілих, після чого незаконно втручався у роботу їх банківських додатків, отримував доступ до платіжних карт і в подальшому знімав з рахунків кошти, оформляв на їх ім’я споживчі кредити та банківські позики. Отримані у такий спосіб гроші він привласнював.

Фігуранта викрили оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно з співробітниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, оперативниками кримінальної поліції та слідчими відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Встановлено, що він ошукав чотирьох громадян та афілійовані з ними фінансові установи, завдавши збитків на загальну суму близько 130 тисяч гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) Кримінального кодексу України, ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, ч.1, ч.2 ст.182 (Незаконне збирання, використання конфіденційної інформації про особу) Кримінального кодексу України, ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч.1, ч.2 ст.200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області