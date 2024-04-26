На Львівщині викрили зловмисників, які незаконно використовували працю своїх підлеглих

Двоє працівників однієї з шахт Державного підприємства «Львіввугілля», які перебувають на посадах підземних електрослюсарів, безпідставно отримували заробітну плату не перебуваючи на робочих місцях. Натомість вони будували дачу своєму керівництву. Тепер керівникам підприємства загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Поліцейські встановили, що з липня 2023 року керівники шахти дали завдання своїм підлеглим-електрослюсарям ремонтувати дачні будинки, а також побудувати дачний будинок заступнику директора шахти. Разом з тим посадові особи підприємства, за вказівкою керівників, проводили табелювання та нараховували цим працівникам заробітну платню так, ніби вони виконували свої обов’язки в шахті, працюючи в повну робочу зміну.

Зловмисників викрили оперативники Управління міграційної поліції спільно з слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, з 20 до 27 квітня співробітники поліції Львівщини спільно з працівниками Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проводять комплекс оперативно-профілактичних заходів щодо боротьби з кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з торгівлею людьми, а також щодо виявлення та документування порушень трудового законодавства.

Відділ комунікації поліції Львівської області