На Львівщині викрито члена колишньої компартії, який закликав до припинення існування України

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Львові ще одного прихильника рашизму, який виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України.

Зловмисником виявився колишній секретар регіонального комітету забороненої комуністичної партії України.

У 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради. Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат «партійний» функціонер на тривалий час «зник з ефіру».

Однак, після початку повномасштабного вторгнення рф він почав публічно підтримувати російську збройну агресію.

Встановлено, що ворожу агітацію він поширював через власну сторінку в забороненій соцмережі «Одноклассники».

Для конспірації незаконних дій він створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.

Крім того, у своїх «дописах» зловмисник вихваляв агресивну політику очільника кремля, «ностальгував» за колишнім срср і виправдовував захоплення частини південних регіонів України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі матеріали справи скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України