На Львівщині викрито схему з ухилення від сплати податків при ввезенні поза митним контролем брендового одягу і косметики

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито схему з ухилення від сплати податків та зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, службові особи одного з митних постів Львівської митниці сприяли підприємствам, пов’язаним з особою, відносно якої рішенням РНБО застосовано персональні санкції, в ухиленні від сплати обов’язкових митних платежів. Вони забезпечили ввезення на територію України семи грузових транспортних засобів, у яких знаходився брендовий одяг, косметика і парфуми, під виглядом порожніх, без сплати будь-яких митних платежів.

Внаслідок цього державі заподіяно збитків на суму понад 15 млн грн.

Слідчі дії тривають, проведено обшуки на території митного поста, а також за місцями роботи та проживання осіб, причетних до вчинення злочину. Вирішується питання про призначення ряду експертиз та повідомлення їм про підозру.

Оперативний супровід здійснює СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора