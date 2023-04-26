На Львівщині взяли під варту зловмисника, підозрюваного у нанесенні смертельних травм односельчанці

Як встановили співробітники Золочівського районного відділу поліції, підозрюваний жорстоко побив жінку та залишив її без свідомості в будинку. За кілька днів потерпіла померла у лікарні. За скоєне затриманому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

18 квітня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про 60-річну жительку одного з сіл Золочівського району, доставлену в одну з львівських лікарень з тяжкими тілесними ушкодженнями, зокрема, відкритою черепно-мозковою травмою.

До встановлення обставин вчинення злочину та особи зловмисника були задіяні співробітники Золочівського районного відділу поліції. Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та з’ясували, що тілесних ушкоджень жінці завдав її 38-річний односельчанин. В ніч на 17 квітня він зайшов до сусідки в гості та під час побутового конфлікту завдав їй кількох ударів кулаком в обличчя. Коли господиня втратила свідомість, чоловік втік з місця події.

Наступного дня, 18 квітня, побиту жінку в будинку виявила її донька, яка й викликала на місце події лікарів швидкої допомоги.

Того ж дня поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Проте, незважаючи на зусилля лікарів, 24 квітня побита жінка померла від отриманих травм. Кримінальне правопорушення, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, було перекваліфіковано на ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області