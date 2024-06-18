На Львівщині за порушення Правил етичної поведінки поліцейськими призначене службове розслідування

На час його проведення двоє співробітників одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини відсторонені від виконання посадових обов’язків.

Подію, зафіксовану на відео, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж 17 червня.

Оцінка діям поліцейських, які не дотримувалися норм ділового мовлення та професійної етики, дозволили собі зневажливе ставлення до громадянина, буде надана за результатами розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області