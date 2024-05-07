На Львівщині за розкрадання бюджетних коштів організатора злочинної групи засуджено до 10 років ув’язнення

Інші учасники оборудки отримали 7 та 8 років увʼязнення. Під час закупівлі спеціальної комунальної техніки вони заволоділи бюджетними коштами в сумі майже 2 мільйона гривень. Частина з них у подальшому була передана на той час керівнику підприємства – організатору оборудки – у вигляді «відкату». Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Так, у липні 2018 року комунальне підприємство однієї з міськрад Львівщини оголосило тендер на закупівлю самоскида MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням. За його результатами з переможцем було укладено відповідний договір, а надалі – підписано акт приймання комунальним підприємством спецмашини. Проте, як встановили правоохоронці, фактична вартість придбаного самоскида була завищена на майже 890 тисяч гривень.

Згодом комунальне підприємство за аналогічною схемою придбало автогрейдер, переплативши за нього більше ніж 892 тисячі гривень. Загалом зловмисники незаконно заволоділи бюджетними коштами на суму 1 780 000 гривень. Також було встановлено, що керівник комунального підприємства отримав «відкат» від постачальника – 680 000 гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили підозри начальнику комунального підприємства, керівнику і головному бухгалтеру підприємства – постачальника спецтехніки, а також причетній до організації оборудки доньці комунальника, надалі обвинувальні акти скерували до суду.

Обвинувальним вироком суду організатора та учасників ОЗГ визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Так, організатора – колишнього керівника комунального підприємства засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, строком на 3 роки та з конфіскацією майна. Інших – до 7 та 8 років ув’язнення.

Оперативний супровід у справі здійснювали оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, досудове розслідування – слідчі ГУНП у Львівській області, процесуальне керівництво – Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України