На Львівщині заблоковано ще один канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон

За 17 тисяч доларів зловмисниці обіцяли виготовити для чоловіка призовного віку комплект фіктивних документів для безперешкодного виїзду з країни. За скоєне вони понесуть кримінальну відповідальність.

Зловмисниць викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Як встановили правоохоронці, за 17 тисяч доларів мешканка Яворівського району віком 53 роки та її співучасниця – 45-річна жителька міста Тернопіль, взялись виготовити для чоловіка призовного віку комплект фіктивних документів, які надавали йому можливість виїхати за межі країни в умовах воєнного стану, а також переправити «клієнта» через державний кордон України в одну з європейських країн.

Одну із фігуранток, мешканку Львівщини, правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання нею першого траншу грошей від «клієнта» у сумі 11 тисяч доларів. Також під час санкціонованих обшуків за місцем проживання її співучасниці правоохоронці виявили та вилучили значні суми коштів у різних валютах, мобільні телефони та інші речові докази причетності до протиправної діяльності.

Зловмисницям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області