На Львівщині засуджено двох братів – валютних розбійників

На Львівщині двоє братів отримали вирок за розбійні напади на людей, які хотіли обміняти валюту. Їм призначили покарання у вигляді 9 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Прокурори в суді довели, що двоє братів реалізували злочинну схему заволодіння чужим майном шляхом розбою.

План передбачав пошук «жертв» на сайтах для обміну валют: потерпілі розміщували оголошення про необхідність придбання злотих, а фігуранти пропонували для цього свої «послуги». У подальшому, обвинувачені домовлялися про зустрічі в малолюдних місцях і, погрожуючи пістолетами, відбирали гроші.