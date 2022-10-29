На Львівщині затримали чергового підозрюваного в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон

Зловмисник за 3000 доларів США обіцяв виготовити підроблені документи для чоловіка призовного віку, аби він міг безперешкодно перетнути кордон.

Зловмисника, раніше судимого 30-річного львів’янина, викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, у жовтні підозрюваний взявся організувати переправлення через державний кордон України військовозобов’язаного громадянина України. Зловмисник запевнив чоловіка, що має можливість виготовити підроблені документи, які нададуть йому можливість безперешкодно та легально перетнути державний кордон. Свої послуги ділок оцінив у 3000 доларів США.

27 жовтня правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання коштів.

Грошові кошти, документи та інші речові докази, що підтверджують причетність зловмисника до організації незаконного переправлення особи через кордон України, у нього вилучено.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області