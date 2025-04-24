На Львівщині затримали рецидивіста з Київщини, який обікрав хмельничанина майже на ₴123 тисячі

Зловмисником виявився 34-річний житель Житомирської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Його затримали у Львові за вчинення чергової крадіжки.

До поліції Хмельницького із заявою про крадіжку звернувся місцевий житель. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілий запросив до себе знайомого погостювати. Одного дня, коли чоловік повернувся з роботи додому, то виявив, що гість зник, а разом із ним — усі золоті вироби, мобільний телефон та деякі інші речі на загальну суму майже 123 тисячі гривень. Натомість зловмисник залишив записку, в якій попросив вибачення й пояснив, що вчинив так, бо потребував грошей.

34-річний крадій попрямував до Львівської області, де його затримали місцеві поліцейські за вчинення аналогічного злочину.

Наразі слідчі Хмельницького райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили фігурантові підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області