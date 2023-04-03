На Львівщині затримали учасників ОЗГ, які «заробляли» на збуті кокаїну до 8 мільйонів гривень щомісяця

До складу угруповання входили мешканці Львівської і Тернопільської областей. Одні учасники відповідали за поставку товару, інші – за збут на території Львівської області. Вартість одного граму наркотику на «ринку» становила 100 доларів США.

До оперативників управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції надійшла інформація щодо діяльності угруповання, яке займається збутом кокаїну на території регіону. За даним фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження.

Спочатку поліцейські встановили збувачів кокаїну та канали реалізації. Потім вийшли на організаторів. Організував діяльність угруповання мешканець Тернопільської області. За його вказівкою житель цієї області доставляв товар гуртовими партіями на Львівщину та передав співорганізатору, який відповідав за збут. Фасуванням «товару» займалися двоє осіб. Готовий наркотик вони продавали «з рук у руки» за ціною 100 доларів США за грам.

Щомісячно учасниками злочинної групи реалізовували до двох кг кокаїну та отримували до 8 млн грн «прибутку». Частина коштів йшла на придбання нових партій товару та «заробітну плату» учасникам угруповання. Решту – організатори використовували для свого комфортного життя.

30 березня оперативники УСР, слідчі поліції за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення та за сприяння працівників обласного управління протидії наркозлочинам затримали одного з організаторів і трьох учасників злочинної групи.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили 200 г кокаїну, чотири пластикові відра із суцвіттям коноплі, (шишки), готівку в різній валюті, «чорнові» записи.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманим особам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачено позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України