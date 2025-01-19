На Львівщині затримали зловмисника, причетного до вбивства знайомого

Як встановили правоохоронці, мешканець Стрийського району під час конфлікту вдарив односельця ножем у груди. За скоєне зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

17 січня, близько 20.30, до поліції надійшло повідомлення від жителя села Нижнє Синьовидне, що він виявив на вулиці скривавленого чоловіка. На жаль, потерпілий помер до приїзду медиків.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції, а також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, того вечора між двома знайомими віком 66 і 68 років під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, у ході якого молодший завдав удар ножем у груди старшому, який від отриманого поранення згодом помер.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Поліція Львівської області