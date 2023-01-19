На Львівщині затримали зловмисника, причетного до вбивства знайомого

За скоєне 46-річному мешканцю Дрогобицького району загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

17 січня близько 20.15 до поліції надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл Дрогобицького району про те, що вона виявила у хаті тіло свого батька.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції. На тілі 74-річного власника помешкання правоохоронці виявили ножове поранення в ділянці шиї.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочинну причетний 46-річний житель одного з сіл району. Того дня зловмисник прийшов у гості до потерпілого. Під час розпивання спиртних напоїв у них виник конфлікт, у ході якого зловмисник завдав господарю удар ножем у горло, від якого той помер на місці події.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області