На Львівщині затримали зловмисника, який під час конфлікту вдарив знайомого сокирою

З тяжкими тілесними ушкодженнями травмований чоловік перебуває у реанімації. За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Як встановили оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції спільно з слідчими Дрогобицького районного відділу поліції, подія сталась 18 лютого близько 21.30 в одному з сіл Дрогобицького району. Між затриманим, 49-річним місцевим мешканцем та його гостем – односельчанином віком 61 рік, виник конфлікт, під час якого молодший з чоловіків завдав старшому чисельних ударів по голові та у різні ділянки тіла, а також – наніс удар сокирою по правій руці. Зараз травмований перебуває у реанімації.

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області