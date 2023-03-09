На Львівщині затримали зловмисника, який погрожував гранатою клієнтам АЗС

За скоєне 34-річному жителю міста Борислав, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує покарання – до семи років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють походження гранати.

Сьогодні, 9 березня близько 00.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній з автозаправніх станцій у місті Трускавець Дрогобицького району між клієнтами виник конфлікт, під час якого один з учасників погрожував іншим гранатою.

На місце поідї негайно виїхала група сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти Управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини.

Побачивши правоохоронців, зловмисник викрутив з гранати запал та викинув їх. Співробітники поліції затримали чоловіка в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому вибухотехніки вилучили гранату, ймовірно РГД-5, та запал, які скерували на експертне дослідження.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 34-річний житель міста Борислав, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження боєприпаса.

Відділ комунікації поліції Львівської області