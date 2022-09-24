На Львівщині затримали зловмисника, який убив знайомого пательнею

Під час розпивання спиртних напоїв 71-річний мешканець міста Жидачів наніс 64-річному жителю одного з сіл району кілька ударів пательнею – від отриманих травм побитий чоловік помер за кілька годин.

22 вересня до поліції надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про виявлення тіла чоловіка в гаражному приміщенні приватного будинку в одному з сіл району.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1 Стрийського районного відділу поліції. Поліцейські виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті та встановили особу загиблого, 64-річного місцевого мешканця.

Також було встановлено, що напередодні ввечері, під час розпивання спиртних напоїв, у загиблого виник конфлікт з 71-річним жителем міста Жидачів, під час якого зловмисник завдав йому кілька ударів, у тому числі металевою пательнею. Після цього зловмисник заснув у гаражі, а побитий чоловік від отриманих травм помер протягом кількох годин.

Поліцейські затримали причетного до вбивства на місці події у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ у нього вилучено.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області