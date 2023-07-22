На Львівщині затримали зловмисника, який вимагав хабар від військовослужбовця
За 1000 доларів посадовець обіцяв «вирішити» питання щодо визнання бійця Збройних Сил України обмежено придатним для військової служби за станом здоров’я.
Начальника відділу одного з військових медзакладів Львівщини, який вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовця, який раніше проходив лікування, викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Як встановили правоохоронці, зловмисник, 50-річний мешканець одного з сіл Львівського району, обіцяв повпливати на військово-лікарську комісію для отримання висновку про визнання військовослужбовця обмежено придатним до військової служби у воєнний час.
Свої послуги він оцінив у 1000 доларів США за пакет документів.
Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті під час отримання хабаря в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.3 ст.369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної схеми.
Відділ комунікації поліції Львівської областіTweet