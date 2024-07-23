На Львівщині затримали зловмисників, підозрюваних у нанесенні смертельних травм знайомому

Попередньо встановлено, що двоє місцевих мешканців, перебуваючи в гостях, під час конфлікту побили власника помешкання, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий помер.

21 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на вулиці Калнишевського у Стебнику виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини. На тілі загиблого, 63-річного власника квартири, експерти виявили численні тілесні ушкодження.

Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері, близько 22.30, під час розпивання спиртних напоїв між власником помешкання та його гостями – 19-річною жінкою і 40-річним чоловіком – виник конфлікт, в ході якого гості побили господаря, спричинивши потерпілому смертельні травми.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області