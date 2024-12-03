На Львівщині затримали зловмисників, які до смерті побили знайомого

За скоєне затриманим – мешканцям Івано-Франківської області загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Як встановили правоохоронці, 2 листопада близько 17.00 в одному з сіл Стрийського району між трьома чоловіками – мешканцями Івано-Франківської області віком 43, 40 та 37 років, під час розпивання спиртного виник конфлікт, в ході якого двоє старших чоловіків жорстоко побили молодшого, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких той помер.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Стрийського районного управління поліції, а також співробітники відділення поліції №1 Стрийського районного управління поліції.

Правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи.

Відділ комунікації поліції Львівської області