На Львівщині затримали зловмисників, які незаконно позбавили волі чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг

Підозрювані «вибивали» у жертви 2,5 тисячі доларів США – максимальне покарання, що їм загрожує – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як встановили правоохоронці, 10 січня близько 20.00 на одній з автозаправних станцій поблизу Львова зловмисники підстерегли чоловіка, погрожуючи зброєю побили його, силою заштовхали у свій автомобіль «Мазда» та повезли у невідомому керунку.

Після недовгого переслідування оперативники Управління карного розшуку спільно з патрульними поліцейськими зупинили автомобіль зловмисників, звільнили потерпілого та затримали нападників в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події працювали також слідчі та спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини.

Особи затриманих встановлені – ними виявились мешканець Львівського району віком 19 років, 27-річний мешканець Стрийського району та двоє львів’ян віком 16 та 18 років.

Також встановлено особу жертви зловмисників – 26-річного мешканця Яворівського району. Нападники вимагали у нього повернути неіснуючий борг у сумі 2,5 тисячі доларів США, а у випадку, якщо чоловік відмовиться – йому погрожували фізичною розправою.

У зловмисників також вилучено предмет, схожий на пневматичний пістолет, який скерований для проведення експертизи у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

Відділ комунікації поліції Львівської області