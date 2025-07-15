На Львівщині затримано митника, який пропонував безперешкодне розмитнення авто за 1600 доларів

Державний інспектор управління контролю митної вартості підозрюється у вимаганні та отриманні від представника підприємства-імпортера 1600 доларів США за не створення штучних перешкод і не збільшення розміру митних платежів під час митного оформлення транспортних засобів.

Факт одержання неправомірної вигоди задокументовано у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.

У межах кримінального провадження, також проведено ряд обшуків на території митного поста, за місцем проживання службовця, в адміністративних приміщеннях Львівської митниці і в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Працівника митниці затримано. Готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора