На Львівщині затримано посадовця, який організував переправлення ухилянтів через кордон

Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили заступника директора одного з львівських комунальних підприємств, який організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Чоловік обіцяв двом мешканцям Львівщини переправити їх за кордон у власному мікроавтобусі за 30 тис. доларів США. Він запевняв їх, що має відповідні зв’язки і його з пасажирами пропустять на кордоні без перевірки.

Після передачі першої частини коштів – 10 тис. доларів США його затримали правоохоронці. Також посадовець готував перетин кордону для іще одного громадянина. За це він встиг отримати від нього аванс у сумі 8 тис. доларів США.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Також подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Розслідування триває, встановлюється причетність інших осіб до злочинної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР