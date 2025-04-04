На Львівщині зловмисник оформляв онлайн-позики з мобільного знайомої та привласнював гроші

Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановили слідчі слідчого відділу та оперативники відділу кримінальної поліції Стрийського районного управління поліції Львівщини спільно із оперативниками управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, у серпні 2024 року 22-річний львів’янин, зловживаючи довірою та використовуючи мобільний телефон знайомої, без її відома та згоди оформляв на неї онлайн-позики.

Отримані кошти зловмисник переказував на свою банківську карту та витрачав на власні потреби.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.182 (Порушення недоторканності приватного життя) та ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області