На Львівщині зловмисник убив знайомого 10-ма ударами ножа

За скоєне мешканцю Стрийського району загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Уранці 7 лютого до поліції надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Дрогобицького району, що він виявив на своєму подвір’ї знайомого без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №2 Дрогобицького районного управління поліції, а також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини. Як встановили правоохоронці, напередодні власник домоволодіння і двоє його гостей спільно вживали спиртні напої, після чого господар пішов спати. В подальшому між двома гостями віком 56 та 70 років виник конфлікт, у ході якого молодший завдав старшому 10 ударів ножем. Від отриманих поранень той помер на місці події.

Після скоєного, зловмисник утік. Правоохоронці оперативно розшукали його та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області