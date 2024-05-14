На Львівщині зловмисники незаконно позбавили волі чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг

За скоєне обвинуваченим загрожує покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як встановили правоохоронці, 10 січня близько 20.00 на одній з автозаправних станцій поблизу Львова четверо зловмисників, мешканець Львівського району віком 19 років, 27-річний житель Стрийського району та двоє львів’ян віком 16 і 18 років, підстерегли 26-річного мешканця Яворівського району, погрожуючи зброєю, побили та силою заштовхали у свій автомобіль. Нападники вимагали у нього повернути неіснуючий борг у сумі 2,5 тисячі доларів США, а у випадку, якщо чоловік відмовиться – йому погрожували фізичною розправою.

Проведеними заходами поліцейські звільнили потерпілого та затримали нападників.

Слідчі, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, завершили. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області