На Львівщині зловмисниця видурила більше ₴900 тисяч у військовослужбовця 

39-річній мешканці одного з сіл Стрийського району загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Жінку викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з слідчими Стрийського районного управління поліції за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, фігурантка створила в одній із соціальних мереж фейкову сторінку, і в подальшому, видаючи себе за іншу особу та публікуючи фото іншої жінки, познайомилась з 21-річним мешканцем Одеси – військовослужбовцем.

Під час переписки зловмисниця створила у чоловіка ілюзію близьких стосунків та почала періодично звертатись до нього з проханнями під різними вигаданими приводами переказати на її банківський рахунок кошти – нібито на похорон брата, на лікування травм, нібито отриманих нею під час ДТП тощо. У такий спосіб жінка одержала від потерпілого грошових коштів на загальну суму майже 130 тисяч гривень.

З часом “апетити” фігурантки зростали і вона попросила військовослужбовця передати їй банківську картку, аби вона могла придбати будинок, у якому вони в подальшому могли б жити разом. Отримавши картку, жінка зняла з рахунку майже 800 тисяч гривень.

Усі ці кошти вона привласнила та витратила на власний розсуд.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній – позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області