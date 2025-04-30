На Львівщині зловмисниця видурила в інтернет-знайомого 15 тисяч нібито на похорон загиблого на війні брата

За скоєне підозрюваній, 39-річній мешканці одного з сіл Стрийського району, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зловмисницю викрили слідчі Стрийського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, фігурантка створила в одній з соціальних мереж фейкову сторінку і в подальшому, видаючи себе за іншу особу та публікуючи фото іншої жінки замість власних, познайомилась з мешканцем Одеси. Під час переписки зловмисниця створила у чоловіка ілюзію близьких стосунків та звернулась з проханням переказати на її банківський рахунок 15 тисяч гривень, які їй необхідні для проведення похорон брата, військовослужбовця, нібито загиблого у зоні бойових дій. Одесит переказав інтернет-знайомій вказану суму коштів, які вона привласнила та витратила на власний розсуд.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області