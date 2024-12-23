На Львівщині зловмисниця з інвалідністю організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка
Встановлено, що підозрювана уклала фіктивний шлюб зі своїм знайомим, який мав намір незаконно виїхати за кордон. За це він їй пообіцяв грошову винагороду та відпочинок у Туреччині. За скоєне фігурантці загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’яти років.
Зловмисницю викрили оперативники Управління міграційної поліції Львівщини та слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 спільно з оперативними співробітниками 7-го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України, за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури.
Як встановили правоохоронці, 23-річна жителька Сум – інвалід ІІ групи, уклала фіктивний шлюб зі своїм 22-річним знайомим аби той міг уникнути мобілізації та виїхати за межі держави як особа, яка супроводжує у закордонній поїздці дружину з інвалідністю.
16 грудня, близько 17.00, під час спроби перетину кордону України їх викрили правоохоронці.
Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Львівської областіTweet