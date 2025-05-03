На Львівщині зловмисниця заволоділа коштами своєї знайомої на загальну суму більше ₴90 тисяч

Увага! Аби не стати жертвою шахрайства, не передавайте малознайомим людям свій мобільний телефон, через який можна увійти до банківських додатків чи отримати ваші особисті дані. Не повідомляйте стороннім особам інформацію, за допомогою якої вони можуть отримати доступ до вашого особистого банківського рахунку, а саме: реквізити банківської картки, термін дії, коди та паролі.

Як встановили правоохоронці, фігурантка отримала доступ до телефону своєї знайомої, незаконно увійшла під її іменем у систему онлайн-банкінгу та переказала на свій рахунок 69 тисяч гривень. Проте, на цьому зловмисниця не зупинилась і в подальшому, незаконно втручаючись у роботу банківського додатку, двічі оформила від імені власниці телефону кредити на загальну суму майже 24 тисячі гривень, привласнивши кошти.

25-річну жительку міста Шептицький викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з слідчими Шептицького районного відділу поліції, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, ч.1, ч.2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній – позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області