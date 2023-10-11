На Львівщини знешкоджено діяльність двох злочинних груп наркоторговців

Учасники угруповань організували збут метадону на території області та в місцях позбавлення волі. Наркобізнес ділків був повʼязаний між собою — учасники одного з угруповань були постійними оптовими покупцями «товару» в іншої групи.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими обласної поліції, «оптовики» безпосередньо займалися постачанням, фасуванням та збутом великих партій наркотичних речовин на території Львівщини. Злочинне угруповання складалося із мешканців Львівської та Вінницької областей. Кожен фігурант відповідав за власний напрямок роботи в «наркобізнесі»: організація постачання великих партій метадону до регіону, питання логістики, розподілу та збуту наркотичних речовин як окремим особам, так і учасникам інших злочинних груп, що спеціалізувалися на продажі заборонених речовин серед населення.

Щомісяця фігуранти збували метадону на суму від 2-х до 5-ти млн грн. Отримані кошти йшли на закупівлю нових партій наркотичних речовин та оплату незаконних дій членів наркоугруповання.

Окремі статті цього доходу забезпечували учасники другої злочинної групи, які постійно купували у них наркотики. Частину придбаного зловмисники реалізовували увʼязненим у місцях позбавлення волі та представникам криміналітету в обмін на так зване «кришування» свого бізнесу.

Один із учасників цього угруповання забезпечував переправлення метадону до пенітенціарних закладів на території Львівщини. Надалі довірені особи фасували «товар» на окремі дози і розповсюджували серед увʼязнених.

Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в камерах утримання фігурантів, а також транспортних засобах. Двох учасників угруповання затримали безпосередньо під час перевезення чергової партії придбаного «товару». Загалом вилучили 1,2 кг метадону, вартість якого на чорному ринку складає близько 2,2 млн грн.

Наразі вісім учасників двох угруповань отримали підозри за ч. 2 та 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України (вчинення злочину у складі організованої групи). Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура. Заходи проводились за участю УСБУ у Львівській області.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України