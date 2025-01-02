На Львівській митниці попередили спробу отримання товару зі складу на підставі підроблених документів

З метою отримання товару (партії одягу) громадянин подав митним органам пакет документів, серед яких була довіреність завірена радником з консульських питань Посольства України в Італійській республіці.

Проведеною перевіркою встановлено можливі ознаки підроблення офіційного документу – довіреності, зокрема зʼясовано, що станом на дату видання довіреності, особа, яка її посвідчила, не перебувала на зазначеній в документах посаді радника з консульських питань.

За оперативного супроводу співробітників відділу внутрішнього контролю про даний факт повідомлено органи національної поліції та викликано слідчо-оперативну групу.

Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація – стаття 358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Львівська митниця