На Львівської митниці викрито оборудку із незаконного ввезення товарів на мільйони гривень

Державне бюро розслідувань припинило незаконну схему ввезення на територію України товарів широкого вжитку «пустими фурами».

Зокрема, працівники ДБР повідомили про підозру державному інспектору митного поста «Яворів» Львівської митниці, яка допомогла уникнути комерсантам сплати обов’язкових платежів до бюджету на понад 1 мільйон гривень.

Посадовиця пропустила на територію України вантажівку, в якій були побутова техніка, шкіряні вироби, котли опалення, брендовий одяг та дитячі іграшки. Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній. Через це до держбюджету не надійшло понад 1,1 млн грн митних платежів.

Інспекторці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Передбачене статтями покарання – позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань