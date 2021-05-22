На Львовщине 19-летний парень ранил из ружья полицейского и двух лесничих

Во Львовской области во время документирования факта незаконной порубки леса 19-летний парень стрелял в правоохранителей и сотрудников лесхоза из охотничьего ружья. Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, лесничие после осмотра врачей отпущены домой.

Об этом сообщили УНН в полиции Львовской области.

Как сообщили в полиции, 21 мая, около 22.40, поступило сообщение от лесничих о том, что в одном из лесных массивов ГП «Бродовский лесхоз» обнаружена подвода с бревнами.

На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. В лесном массиве возле села Лешнев правоохранители обнаружили подводу с бревнами сосны. Около 00.15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки неизвестный осуществил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих — 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле.

На месте происшествия работали оперативники управления уголовного розыска во Львовской области, следователи следственного управления полиции Львовской области, кинологи, эксперты-криминалисты, сотрудники криминалистической лаборатории.

Позже правоохранители установили личность злоумышленника, стрелявшего в полицейского и лесничих, это — 19-летний местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также установлено, что выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья.

Полицейского с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализировано, работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. В настоящее время угрозы жизни раненых нет.

Следователи отделение № 1 Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.