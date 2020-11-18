На Львовщине агрессивный сотрудник СБУ душил патрульную

Во Львове сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из отделов Управления СБУ в Закарпатской области, который оказал сопротивление сотруднику патрульной полиции. По информации пресс-службы Государственного бюро расследований, инцидент произошел в начале сентября.

«Сотрудники полиции подошли к водителю автомобиля Skoda, который нарушил Правила дорожного движения, и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель начал все отрицать и пытался покинуть место совершения правонарушения, из-за чего полицейские применяли физическую силу для его задержания. Во время задержания 50-летний работник СБУ активно противодействовал осуществлению патрульными своих служебных обязанностей — толкался, хватал за форменную одежду и части тела, произвел захват и сжимал шею», — сообщили в пресс-службе Бюро.

Таким образом, подозреваемый причинил 26-летней сотруднице полиции закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины.

В октябре силовика уволили с должности, а теперь ему грозит еще и наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»