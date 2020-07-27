На Львовщине чиновников будут судить за хищение почти миллиона гривен из госбюджета

Во Львовской области за хищение почти миллиона гривен из госбюджета будут судить председателя поселкового совета, депутата одного из районных советов и предпринимателя.

Об этом сообщает ГУНП во Львовской области, передает УНН.

«В 2019 году один из поселковых советов Сколевского района заключила договор с коммерческой структурой на проведение работ по реконструкции уличного освещения, сметная стоимость которых составляла около миллиона гривен. После их завершения в акты выполненных работ была внесена заведомо недостоверная информация по установке инновационного оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на счет предприятия-подрядчика было перечислено 954 тыс. грн за фактически невыполненные работы.

Правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности председателя поселкового совета по ч.3 и ч.5 ст.191 (хищение в особо крупных размерах), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Директора предприятия, осуществлявшего технадзор за работами, который является депутатом одного из районных советов Львовской области, подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.28-ч.1 ст .366 (служебная подделка) УК, а подрядчика — по ч.3 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК.

«Досудебные расследования завершены. Обвинительные акты направлены на рассмотрение в суд», — добавили в полиции.

Должностным лицам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.