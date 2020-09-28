На Львовщине из-за схемы импорта грузовиков бюджет недополучил ₴17 млн.

На Львовской таможне разоблачили противоправную схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины, в результате чего бюджет недополучил 17 млн грн налогов и таможенных платежей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

«Львовская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления властью и служебным положением служащими отдельных таможенных постов Львовской таможни ГФС (ч. 2 ст. 364 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, должностные лица таможни совместно с субъектами предпринимательской деятельности и таможенными брокерами организовали противоправную схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн. Отдельно ввозились различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто — грузовики.

«При этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы Украины вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов. Это позволило противоправно ввезти автомобили на таможенную территорию Украины и в дальнейшем в более 10 раз уменьшить уплату обязательных таможенных платежей. Ориентировочно, таким образом бюджет недополучил 17 млн грн налогов и таможенных платежей», — добавляется в сообщении.

Так, 28 сентября 2020 года во время обысков правоохранителями обнаружено и изъято документы, флешносители, черновые записи и денежные средства в сумме более 1 млн грн. Сейчас на 37 грузовых автомобилей судом наложен арест с запретом ими распоряжаться.