На Львовщине мужчина получил два года тюрьмы за распространение вредоносного ПО в Viber

Бориславский городской суд Львовской области признал украинца виновным в распространении вредоносного ПО в мессенджере Viber.

Об этом сообщает InternetUA.

По версии следствия, злоумышленник в период времени с июня по сентябрь 2020 года при помощи своего персонального компьютера распространил вредоносное программное обеспечение пользователям мессенджера Viber.

Таким образом, мужчину обвинили в распространении вредоносных программных средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, то есть уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 361-1 УК Украины и ч. 2 ст. 361-1 УК Украины.

29 октября 2020 года между прокурором и подсудимым было заключено соглашение о признании виновности, согласно которому стороны договорились о формулировке подозрения и всех существенных для данного уголовного производства обстоятельств. Обвиняемый безоговорочно признал свою виновность в совершении инкриминируемых ему преступлениях и согласился с правовой оценкой его действий по ч.ч.1,2 ст.361-1 УК Украины. Кроме этого, обвиняемый указал, что вышеупомянутая сделка была заключена им добровольно и без применения какого-либо насилия.

Суд утвердил данное соглашение о признании виновности и назначил согласованную сторонами меру наказания виде лишения свободы на срок два года.

На основании ст. 75 УК Украины мужчину освободили от отбывания наказания с условием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязательства. Также он должен оплатить судебные расходы за проведение судебных экспертиз в сумме 2615 грн. 20 коп.