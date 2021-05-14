На Львовщине осудили директора лицея, которая терроризировала школьников за внешний вид

Сокальский районный суд Львовской области признал виновной директора лицея в Червоноградском районе во Львовской области Наталью Щербань в травле учеников.

Она должна заплатить штраф, передает корреспондент УНН.

«Признать Щербань виновной в совершении административного правонарушения по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса — ред.) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Применить к ней административное взыскание в виде штрафа в размере 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан», — сказала судья.

Так, ее оштрафовали на 1360 грн.

Полиция составила протокол на директора лицея в Червоноградском районе во Львовской области за травлю учеников.

По данным местных СМИ, имели место замечания за «неправильный внешний вид».

Министерство образования и науки Украины направило департаментам образования и науки областных и местных администраций рекомендации по противодействию буллингу среди школьников.