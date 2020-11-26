На Львовщине разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС и Россию

Житель Львова по почте организовал канал контрабанды предметов, представляющих культурную ценность в РФ и ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

«В рамках уголовного производства сотрудники оперативного подразделения Львовского пограничного отряда… ликвидировали канал контрабанды культурных ценностей из Украины в ЕС и Российскую Федерацию. Как установили правоохранители, гражданин Украины, житель города Львова, уже длительное время осуществлял отправку предметов контрабанды, а именно предметов культурного ценности за границу. А осуществлял это злоумышленник с помощью международных почтовых отправлений, скрывая товар среди других вещей. Своих клиентов последний подыскивал на специализированных сайтах в сети «Интернет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одну из таких посылок в сентябре и изъяли пограничники во время проведения контрольных операций на таможенном посту в городе Львове.

«В настоящее время изобретательному дельцу объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 201 УК Украины «контрабанда» и избрана мера пресечения. Согласно санкции статьи, последнему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет», — резюмировали пограничники.