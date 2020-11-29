На Львовщине задержали несовершеннолетнего водителя, который сбил насмерть подростка и скрылся

Во Львовской области полицейские задержали 17-летнего водителя, который подозревается в том, что насмерть сбил 16-летнего подростка и скрылся.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

«Проведенными розыскными мероприятиями правоохранители обнаружили Ford, которым был совершен наезд, в поле за селом, примерно в пяти километрах от места происшествия. Полицейские установили личность водителя, причастного к смертельному ДТП — несовершеннолетнего местного жителя возрастом 17 лет. Автомобиль изъят. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области, под процессуальным руководством Золочевской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Указано, что проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.