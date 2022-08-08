На матір вбитої правозахисниці Ноздровської намагалися напасти з ножем – донька активістки

На матір правозахисниці Ірини Ноздровської, яку знайшли вбитою на Київщині у 2018 році, намагався напасти з ножем син засудженого за вбивство активістки Юрія Россошанського. Подія сталася 5 серпня.

Про це розповіла донька Ноздровської Анастасія, передає УНН.

Замість того, щоб на колінах благати про прощення, Россошанський-молодший щойно ледь не напав на бабусю з ножем! Встигла забігти в магазин. Викликали поліцію. Ось такі в нас правоохоронні органи та суди. Тепер чекати, поки когось наступного з сім’ї приріжуть?” – зазначила донька правозахисниці.

3 серпня Шевченківський районний суд Києва визнав Юрія Россошанського винним у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Разом з тим, родичі загиблої заявили, що готові боротися далі, аби притягнути до відповідальності усіх винних. Зокрема, мати Ноздровської вважає, що замовником злочину був народний депутат Антон Яценко. Вона розповіла, що у них був конфлікт на фоні Революції Гідності, а також через частку у бізнесі, і нардеп відкрито погрожував правозахисниці.