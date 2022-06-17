На Миколаєвщині затримали наркодилера з валізою канабісу майже на ₴3 млн.

Оперативники виявили зловмисника на одній з вулиць м. Вознесенськ на Миколаївщині. Він мав з собою валізу, в якій знаходилось 11 кг шишок канабісу.

Викрили дилера оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Миколаївській області спільно з працівниками Вознесенського районного управління поліції в рамках проведення оперативно-профілактичних заходів «МАК».

Напередодні працівники Миколаївського УБН отримали від черкаських оперативників інформацію про те, що до області прямує велика партія наркотиків. Опрацювавши отриману інформацію, поліцейські встановили особу ймовірного отримувача заборонених речовин та затримали його на вулиці Київській у м. Вознесенськ.

Під час огляду речей зловмисника правоохоронці виявили понад 11 кілограмів шишок канабісу. 24-річний місцевий мешканець отримав їх через один із сервісів доставки, наркотики знаходились у двох вакуумованих пакетах, прикритих одягом у дорожній валізі.

Від будь-яких пояснень зловмисник відмовився. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України, а вилучене скерували до Миколаївського НДЕКЦ для проведення відповідних експертних досліджень.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку – близько 3 мільйонів гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до восьми років.

Процесуальне керівництво здійснює Вознесенська окружна прокуратура.

Національна поліція України