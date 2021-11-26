На Миколаївщині 4 підпільних цеха виробляли до 30 тонн фальсифікованих алкогольних напоїв щомісяця

Наразі затримано двох учасників злочинної групи.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції спільно зі слідчими УСБУ в Миколаївській області задокументували протиправну діяльність групи осіб. До протиправної діяльності були залучені жителі Миколаєва. Вони налагодили функціонування 4-х підпільних цехів з виробництва алкогольної продукції. Спеціально для цього орендували складські приміщення. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до 30 тонн «алкоголю». Крім того, займалися збутом етилового спирту.

Правоохоронці за силової підтримки КОРД провели санкціоновані обшуки у підпільних цехах, за місцем зберігання продукції та у помешканнях фігурантів. Вилучили 18 000 літрів спирту та готової до збуту продукції, майже 54 тисячі пачок цигарок. Також поліцейські вилучили грошові кошти, обладнання та компоненти для виробництва, «чорнові» записи.

За результатами заходів поліцейські затримали двох учасників злочинної групи в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Трьом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області