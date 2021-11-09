На Миколаївщині чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі за розбещення 13-річної падчерки

За публічного обвинувачення Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області судом визнано винним жителя с. Біла Криниця у вчиненні насильницьких дій і розбещенні 13-річної падчерки (ч. 1 ст. 126, ч. 2 ст. 156 КК України) та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

У суді доведено, що упродовж 2020 року чоловік, застосовуючи фізичну силу, систематично вчиняв дії сексуального характеру стосовно неповнолітньої доньки своєї співмешканки.

У суді він не визнав себе винним і заперечував провину.

За матеріалами Миколаївської обласної прокуратури